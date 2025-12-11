Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! 2025 Aralık ayı faiz kararı ne oldu?

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA GELMİŞTİ

Kasım 2025 enflasyon verisi beklentilerin altında geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Aylık kasım enflasyonu için piyasaların beklentisi yüzde 1'in üzerindeydi. Enflasyondaki iyileşmede gıda fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Özel kapsamlı TÜFE göstergesi bir önceki aya göre yüzde 1,27 atış gösterdi. Bu bir önceki ay, yüzde 2,43'tü.