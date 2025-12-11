Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! 2025 Aralık ayı faiz kararı ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün 2025 yılının son toplantısını gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda alınan kararlar ışığında aralık ayı faiz kararı, mevduat oranları gibi kalemlerde rakamlar netleşti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne kadar oldu? İşte detaylar;
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirilmesine karar verdi. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdi.
ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA GELMİŞTİ
Kasım 2025 enflasyon verisi beklentilerin altında geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Aylık kasım enflasyonu için piyasaların beklentisi yüzde 1'in üzerindeydi. Enflasyondaki iyileşmede gıda fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Özel kapsamlı TÜFE göstergesi bir önceki aya göre yüzde 1,27 atış gösterdi. Bu bir önceki ay, yüzde 2,43'tü.
2025 YILI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI
23 Ocak 2025: Faiz oranı yüzde 47,5'ten yüzde 45'e düşürüldü.
6 Mart 2025: Faiz oranı yüzde 45'ten yüzde 42,50'ye düşürüldü.
17 Nisan 2025 (Ara Karar): Faiz oranı yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltildi.
19 Haziran 2025: Faiz oranında değişiklik yapılmadı ve yüzde 46 olarak sabit kaldı.
24 Temmuz 2025: Faiz oranı yüzde 46 seviyesinden yüzde 43'e düşürüldü.
11 Eylül 2025: Faiz oranı yüzde 43'ten yüzde 40,50'ye düşürüldü.
23 Ekim 2025: Faiz oranı yüzde 40,50'den yüzde 39,50'ye düşürüldü.
YABANCI KURUMLARIN FAİZ BEKLENTİLERİ
PMorgan: 100 baz puan
Morgan Stanley: 100 baz puan
Oxford Economics: 100 baz puan
Standard Chartered: 100 baz puan
Societe Generale: 150 baz puan
HSBC: 150 baz puan
in Touch Capital: 150 baz puan
Goldman Sachs: 150 baz puan
Barclays: 150 baz puan
Bloomberg Economics: 150 baz puan
Capital Economics: 150 baz puan
Citibank: 150 baz puan
Dekabank Deutsche: 150 baz puan
Deutsche Bank: 150 baz puan