MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 17.10.2025 07:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirecek. Piyasalar, politika faizinin hangi seviyede tutulacağını merak ediyor. Karar, enflasyon, döviz kuru ve küresel faiz politikaları gibi faktörlerle şekilleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), PPK toplantısı ekim ayı sonunda gerçekleşecek. Piyasaların beklediği karar öncesinde araştırmalar hız kazanmış durumda. Toplantı takvimi kapsamında yıl boyunca takip edilen TCMB faizi için geri sayım başladı. Peki; 2025 Ekim Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?

TCMB EKİM 2025 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 23 Ekim Perşembe günü gerçekleştirecek. Faiz kararı, aynı gün saat 14:00'te resmi olarak açıklanacak

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Son olarak Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi eylül ayı için yayımlandı. Bu ankette faiz beklentileri şöyle gerçekleşti:

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,85iken, bu anket döneminde yüzde 40,48olmuştur. Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 40,56 olarak gerçekleşmiştir.

Ekim ayı için yeni anket bekleniyor.

