Mersin’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 ölü : O dehşet anlar kamerada

HAYATINI KAYBETTİ

Savrulan araçlar, Ş.G.'nin kullandığı minibüse ve yol kenarında park halinde bulunan 63 AEV 896 plakalı çekiciye çarptı. Zincirleme kazada, Yasin Özcan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Özcan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin Özcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Özcan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. F.Y. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.