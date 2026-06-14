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Giriş Tarihi: 14.06.2026 16:33 Son Güncelleme: 14.06.2026 16:49

Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 ölü : O dehşet anlar kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci zincirleme kaza can aldı. Arkadan çarpışan iki otomobilin savrularak minibüs ve çekiciye çarptığı feci kazada, sürücü Yasin Özcan (56) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer sürücünün gözaltına alındığı kaza anına ait dehşet görüntüler ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA Yaşam
Mersin’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 ölü : O dehşet anlar kamerada
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Kaza, sabah saatlerinde Sait Bolat Bulvarı'nda meydana geldi. F.Y. yönetimindeki 33 BDA 643 plakalı otomobil, aynı yöne giden Yasin Özcan idaresindeki 33 VK 854 plakalı otomobile arkadan çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Savrulan araçlar, Ş.G.'nin kullandığı minibüse ve yol kenarında park halinde bulunan 63 AEV 896 plakalı çekiciye çarptı. Zincirleme kazada, Yasin Özcan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Özcan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin Özcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Özcan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. F.Y. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil sürücüsü Yasin Özcan'ın (56) hayatını kaybettiği zincirleme kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin'de zincirleme kaza! 1 ölü | Video

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MERSİN

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Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 ölü : O dehşet anlar kamerada
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