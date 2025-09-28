Mersin'de 7 kişi tutuklandı: Binlerce lira ele geçirildi! Otomobildeki bardak kolilerinin içinden çıkanlar...

Alınan bilgiye göre, Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında artçı ve öncü yöntemiyle birlikte hareket eden 3 farklı araç belirlendi. Belirlenen araçları operasyonla alan polis, yaptığı aramada bardak kolilerine zulalanmış 31 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli de yakalanırken, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 421 bin 180 TL'ye de el konuldu.