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Giriş Tarihi: 2.07.2026 12:41

Mersin’de acı olay! Doğum gününde hayatını kaybetmişti: Nikah gününde ise son yolculuğuna uğurlandı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Doğum gününde geçirdiği feci kaza sonucu hayatını kaybeden Bilal Şimşek, nikah günü ise gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Mersin’de acı olay! Doğum gününde hayatını kaybetmişti: Nikah gününde ise son yolculuğuna uğurlandı!
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Olay, dün Erdemli ilçesi Koramşalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilal Şimşek patpat diye tabir edilen tarım aracıyla kiraz taşırken kaza geçirdi. Taklalar atan aracın altında kalan Şimşek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şimşek'in doğum gününde hayatını kaybettiği, bugün de Erdemli Belediyesi Evlendirme Memurluğunda Eda Kıllı ile resmi nikahının olduğu öğrenildi.

NİKAHI OLACAĞI GÜN GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Doğum gününde vefat eden Şimşek'in cenazesi hastane morgundan evine götürülüp helallik alındı. Daha sonra mezarlığa götürülen Şimşek'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Nikahı olacağı gün defnedilen Şimşek'in cenaze törenine Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, mahalleli, yakınları ve aileler katıldı.

"DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ BUGÜN DE NİKAHI VARDI"

Şimşek'in akrabalarından Ercüment Çağlayanlar, "Dün rahmetlinin doğum günüydü, bugün de nikahı vardı. Maalesef elim bir kaza sonucu toprağa verdik" dedi. Koramşalı Mahalle Muhtarı Hasan Kurt, mahalle için çok zor ve üzücü bir olay yaşadıklarını, nikah beklerken kazanın yaşandığını söyledi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #FATİH

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