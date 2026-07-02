Mersin’de acı olay! Doğum gününde hayatını kaybetmişti: Nikah gününde ise son yolculuğuna uğurlandı!

Olay, dün Erdemli ilçesi Koramşalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilal Şimşek patpat diye tabir edilen tarım aracıyla kiraz taşırken kaza geçirdi. Taklalar atan aracın altında kalan Şimşek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şimşek'in doğum gününde hayatını kaybettiği, bugün de Erdemli Belediyesi Evlendirme Memurluğunda Eda Kıllı ile resmi nikahının olduğu öğrenildi.