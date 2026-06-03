Mersin’de akılalmaz olay! Yol verme tartışması büyüdü: Otobüsün önünü kesip camını kırdı!

SÜRÜCÜYE REKOR CEZA KESİLDİ

O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, olaya karışan otomobil sürücüsüne 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' ve 'sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmaktan' 420 bin TL para cezası kesti. Otomobil ise trafikten 2 ay men edildi. Sürücü hakkında başlatılan adli işlemlerin de polis merkezinde sürdüğü öğrenildi.

Hem ehliyetsiz hem maganda! Otobüsün önünü kesip camını kırdı, 420 bin TL ceza yedi