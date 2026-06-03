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Giriş Tarihi: 3.06.2026 12:53

Mersin’de akılalmaz olay! Yol verme tartışması büyüdü: Otobüsün önünü kesip camını kırdı!

Mersin'de meydana gelen yol verme tartışmasında tansiyon yükseldi. Belediye otobüsünün önünü keserek camını kıran Tofaş otomobilin sürücüsüne kesilen ceza dudak uçuklattı. Hakkında adli işlem başlatılan sürücü hakkında ortaya çıkan gerçek ise şaşkınlık yarattı. Korku dolu dakikalar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Mersin’de akılalmaz olay! Yol verme tartışması büyüdü: Otobüsün önünü kesip camını kırdı!
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Olay, merkez Toroslar Korukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Tofaş marka otomobilin sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle belediye otobüsünün önünü keserek camını kırdı.

SÜRÜCÜYE REKOR CEZA KESİLDİ

O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, olaya karışan otomobil sürücüsüne 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' ve 'sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmaktan' 420 bin TL para cezası kesti. Otomobil ise trafikten 2 ay men edildi. Sürücü hakkında başlatılan adli işlemlerin de polis merkezinde sürdüğü öğrenildi.

Hem ehliyetsiz hem maganda! Otobüsün önünü kesip camını kırdı, 420 bin TL ceza yedi

PANİK DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kameraya yansıyan görüntülerde sürücünün takip edip otobüsün önünü kesmesi, camı kırıp şoföre vurma anı yer aldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MERSİN

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Mersin’de akılalmaz olay! Yol verme tartışması büyüdü: Otobüsün önünü kesip camını kırdı!
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