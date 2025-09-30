Mersin’de asansör faciası: 7. kattan zemine çakıldı! 1 çocuk annesi Pelin hayatını kaybetti

1 ÇOCUK ANNESİYDİ...

Binada oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi Pelin Kıyga'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.