Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de asansör faciası: 7. kattan zemine çakıldı! 1 çocuk annesi Pelin hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 30.9.2025 13:18

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın asansörü, halatı koparak 7'nci kattan zemine çakıldı. Asansörün kabinindeki Pelin Kıyga (27) hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Yürek burkan olay, sabah saatlerinde Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Belediye personeli Pelin Kıyga'nın işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansörün halatı koptu. Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı.

1 ÇOCUK ANNESİYDİ...

Binada oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi Pelin Kıyga'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

