Mersin’de dehşet! Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Mersin'deki olay, dün gece saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden silah yakalatma nedeniyle husumet olduğu öğrenilen Alper Güngör ile H.B. (43) arasında tartışma çıktı.

BAŞ VE GÖĞÜS KISMINDAN YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine H.B., yanında taşıdığı tüfekle Güngör'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların baş ve göğüs kısmından yaralanan Güngör, yere yığıldı, H.B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.