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Giriş Tarihi: 6.11.2022 12:46

Mersin'de dehşet! Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında husumet bulunan Alper Güngör ile H.B. (43) arasındaki tartışma kanlı bitti. Alper Güngör, H.B. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

DHA
Mersin’de dehşet! Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Mersin'deki olay, dün gece saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden silah yakalatma nedeniyle husumet olduğu öğrenilen Alper Güngör ile H.B. (43) arasında tartışma çıktı.

BAŞ VE GÖĞÜS KISMINDAN YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine H.B., yanında taşıdığı tüfekle Güngör'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların baş ve göğüs kısmından yaralanan Güngör, yere yığıldı, H.B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Güngör, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Güngör'ün cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Saklandığı adreste polis tarafından gözaltına alınan H.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Mersin'de dehşet! Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
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