Mersin’de dehşete düşüren anlar! Eğitim merkezinde otizmli minik çocuk darp edildi: ‘Olayı örtbas etmeye çalıştılar’





"KAYITLARI BANA VERMEK İSTEMEDİLER"



Kamera kayıtlarını talep ettiğini ancak görüntülerin kendisine verilmediğini öne süren Yılmaz, "Kayıt istedim, kayıtları bana vermek istemediler. Çok uzattılar, türlü bahaneler uydurdular. En sonunda adli makamlara başvurdum ve videolara ulaştım. Görüntülerde çocuğuma şiddet uygulandığını gördüm. Çocuğum korku dolu gözlerle bakıyordu. Çocuğum şiddete maruz kalmış. Hem çocuğum hem de ben travma yaşadık" diye konuştu.

"ÇOCUĞUM GERİYE GİTTİ"



Yaşananların çocuğunun gelişimini de olumsuz etkilediğini savunan Yılmaz, "Emeklerimiz boşa gitti. Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye gitti. Şu anda hem benim hem de çocuğumun psikolojik durumu hiç iyi değil. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.