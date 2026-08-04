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Giriş Tarihi: 4.08.2026 17:47 Son Güncelleme: 4.08.2026 17:49

Mersin'de feci kaza kamerada: Fırın çalışanına otomobil çarptı

Mersin'de tantuniciye ekmek teslimatı yapan fırın çalışanı, yol kenarında park halindeki aracının arka kapısından ekmek indirdiği sırada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Mersin’de feci kaza kamerada: Fırın çalışanına otomobil çarptı
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Kaza, Mezitli ilçesi GMK Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, tantuniciye ekmek teslimatı yapan fırın çalışanına, yol kenarında park halindeki aracının arka kapısından ekmek indirdiği sırada, yaklaşık 80 yaşlarında olduğu öne sürülen bir sürücünün kullandığı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç ağır yaralandı.

Mersin'de feci kaza kamerada: Fırın çalışanına otomobil çarptı

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Mersin'de feci kaza kamerada: Fırın çalışanına otomobil çarptı
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