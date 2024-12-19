Mersin’de gümrük şebekesi çökertildi: Gümrükteki haksız kazanç ağı deşifre edildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 ay boyunca titizlikle sürdürülen projeli soruşturma sonuç verdi. Mersin Gümrük İdaresi'nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KAMU GÖREVLİLERİ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Operasyonda, usulsüz menfaat sağlama iddialarıyla bağlantılı oldukları belirlenen 34 kamu görevlisi ile gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan toplam 114 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, gümrük işlemlerinde usulsüzlük yaparak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülüyor.