Mersin'de hafif ticari araç kamyona ok gibi saplandı: 3 kişi hayatını kaybetti! 3 yaralı

Feci kaza, saat 08.30 sıralarında Tarsus-Adana Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Mistik Ali Gönen (64) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı güzergahta Fatih T. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Demir yığınına dönen hafif ticari araçtaki Mistik Ali Gönen, Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen olay yerinde hayatını kaybetti; Ahsen Lina Yücedağ, Seda Yücedağ ve Medine Gönen yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'de kaza: Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı! 3 ölü, 3 yaralı | Video