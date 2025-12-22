Mersin'de ortaokulda dehşet: 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü vurdu! Tüfekli saldırı anı kamerada

İlçedeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun müdürü Ender Kara, iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı. Uyarının ardından bu sabah okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti.
OKUL MÜDÜRÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından M.K., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.
SALDIRI KAMERADA, OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Okul bahçesinde müdürü Ender Kara'yı, tüfekle vurduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan, M.K.'nin ailevi sorunları olduğu öne sürüldü. Ayrıca, olayın meydana geldiği Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda eğitime 1 gün ara verildi
BABASI GÖZALTINA ALINDI
7. sınıf öğrencisi M.K.'nin babası Y.K. (55) savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Olayda kullanılan Y.K.'ye ait tüfeğe de el konuldu. Y.K., jandarma komutanlığına götürüldü.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Mersin'de 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü vurdu! O anlar kamerada...