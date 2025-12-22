Mersin'de ortaokulda dehşet: 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü vurdu! Tüfekli saldırı anı kamerada

İlçedeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun müdürü Ender Kara, iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı. Uyarının ardından bu sabah okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti.