Mersin’de Raziye Oskay’ı katletmişti: İstenen ceza belli oldu!



Barış Can Uçuk hakkında, cumhuriyet savcılığı tarafından 'tasarlayarak öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet savcısının ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep ettiği sanığın, Raziye'yi uzun yıllardır sistematik şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğu vurgulandı. İddianamede Raziye Oskay'ın sanık hakkında yaptığı şikayetler ile aldırdığı uzaklaştırma kararlarına da yer verildi.