Mersin’de tefecilere şok operasyon: Vurgunun boyutu dudak uçuklattı! 47 kişiyi ağlarına düşürmüşler

Şüphelilerin adresleri ile işyeri adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek, 2 tabanca, çek defterleri, tapu senetleri ile 101 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerin 36 araç ile 6 taşınmazın devrini kendi üzerlerine aldıkları da ortaya çıktı.