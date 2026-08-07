Kaza, Akdeniz ilçesi D-400 Karayolu üzeri eski tır garajı civarında meydana geldi. İddiaya göre, sol şeritte ilerleyen tır, sağ şeride geçtiği sırada aynı istikamette seyreden araca çarptı. Tırın önünde kalan araç, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.

Mersin'de tırın çarptığı araç metrelerce böyle sürüklendi



Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tırın şerit değiştirdiği sırada araca çarpması ve aracı önünde sürüklemesi yer aldı.