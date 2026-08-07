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Giriş Tarihi: 7.08.2026 18:26 Son Güncelleme: 7.08.2026 18:31

Mersin’de tırın çarptığı araç metrelerce böyle sürüklendi

Mersin’de şerit değiştiren tırın aynı istikamette seyreden araca çarparak metrelerce sürüklediği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Mersin’de tırın çarptığı araç metrelerce böyle sürüklendi
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Kaza, Akdeniz ilçesi D-400 Karayolu üzeri eski tır garajı civarında meydana geldi. İddiaya göre, sol şeritte ilerleyen tır, sağ şeride geçtiği sırada aynı istikamette seyreden araca çarptı. Tırın önünde kalan araç, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.

Mersin'de tırın çarptığı araç metrelerce böyle sürüklendi


Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tırın şerit değiştirdiği sırada araca çarpması ve aracı önünde sürüklemesi yer aldı.

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#MERSİN #AKDENİZ

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Mersin’de tırın çarptığı araç metrelerce böyle sürüklendi
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