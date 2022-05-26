Mersin’de yasa dışı bahis operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis ile mücadele çalışmaları kapsamında, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı kişilerin, yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık yaptığını belirledi.
Adresleri tespit eden ekipler, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, M.B., İ.E., V.Ö., T.B., S.T., L.K., H.A., E.A., S.A., M.C.A., G.M., E.Y., M.K., B.B., E.D., A.B.B., Ş.G., H.Ç. isimli
18 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, bankacılık işlemleri ile para nakli ve haberleşmek için kullanılan 15 cep telefonu, bu telefonlara takılı vaziyette 15 adet sim kart ve 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.