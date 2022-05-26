Mersin’de yasa dışı bahis operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis ile mücadele çalışmaları kapsamında, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı kişilerin, yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık yaptığını belirledi.