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Giriş Tarihi: 2.5.2023 16:46

Mersin'de yasa dışı bahise geçit yok!

Mersin'de sıcak saatler yaşandı. İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak ağına düşürdükleri kişileri borçlandırdığı ve zorla senet imzalatarak, ödeyemeyenlerin gayrimenkullerini üzerlerine geçirdiği belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

DHA
Mersin’de yasa dışı bahise geçit yok!

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde 18 şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak ağına düşürdükleri kişileri borçlandırdığı, borç karşılığı zorla senet imzalatıldığı ve borcunu ödeyemeyenlerin ise gayrimenkullerini üzerlerine geçirdiklerini tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde arama yapan ekipler 24 cep telefonu, 59 banka kartı, 2 bilgisayar, 1 harddisk, 1 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 2 tabanca, 12 tapu senedi, 100 boş senet ve yasa dışı bahisten elde edilen 217 bin TL, döviz ve altın ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Yürütülen soruşma kapsamında yakalanan şüphelilerin bu zamana kadar 66 milyon 234 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilirken sorgulanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor...

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Mersin'de yasa dışı bahise geçit yok!
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