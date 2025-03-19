Mertcan Güvercin cinayetinde kan donduran detay: Cinayetin ardından ailesine mesaj gönderip...

Önce arabasının yerini tespit ettik sonra güvenlik güçlerinin yardımıyla onu aradık. Dere kenarında kamışların arasında oğlumun cansız bedenini bulduk. Hunharca dövülmüş ve arkasından tüfekle vurulmuş. Oğlumun silahı yoktu, intihar değil. Jandarmaya bildirdik. Ekipler gelip gerekeni yaptılar. Oğlum 23 yaşında lise öğrencisiydi. Almanya'ya gitmeye hazırlanıyordu. Biz ilk başlarda cinayet düşünmedik, onun atmadığı mesajlardan şüphelendik. Arkadaşı oğlumu çağırmış.

'Gel oturup bir şeyler yapalım.' Oğlum da gitmiş, onu kandırarak yürütmüş ve arkasından tüfekle vurmuş. Katil bize sürekli onun telefonundan mesaj atıp farklı yerlere yönlendirdi. Çok acı çekiyorum. Gece uyuyamıyorum.

Allah düşmanıma göstermesin. Ben sadece cezasını çekmesini istiyorum. Hunharca dövüp öldürüldü. Aklımdan gitmiyor. Annesi çok hasta ve konuşamayacak hale geldi. Herkes baba olarak düşünsün ve ceza verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.