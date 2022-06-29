Haberler Yaşam Haberleri Merter Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
Giriş Tarihi: 29.6.2022 14:21 Son Güncelleme: 29.6.2022 14:21

Merter Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Merter Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul’un en önemli özelliklerinden biri büyük toplu taşıma ağına sahip olmasıdır. Bunun da en büyük nedeni kalabalık bir şehir olmasından kaynaklanmaktadır. Toplu taşıma hatları arasında en önemlilerinden biri de metrobüstür. Metrobüs sayesinde hem kısa sürede hem istediğiniz yere kolaylıkla ulaşmanız mümkündür. Merter Metrobüs Durağı da sıkça kullanılan istasyonlardan biridir. Peki, Merter Metrobüs Durağı nerede bulunmaktadır ve nasıl gidilir? Sorularının yanıtlarını hazırladık. Merter Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte detaylar…

Merter Metrobüs Durağı sıkça kullanılan bir metrobüs durağı olmasının yanı sıra bu metrobüs durağına ulaşım da oldukça rahattır. Marmaray, otobüs ve metroyla bu istasyona ulaşmanız mümkündür. Ayrıca Merter Metrobüs Durağından metroyla da rahatlıkla aktarma yapabilirsiniz. Bunun yanında birçok kişi Merter Metrobüs Durağından geçen hatları merak etmektedir. Buna göre Merter Metrobüs Durağından hangi hatlar geçer? Detayları hazırladık. Merter Metrobüs Durağına yol tarifi ile nasıl gidilir? Sorularının yanıtı…

Merter Metrobüs Durağı Nerede?

Merter metrobüs Durağının nerede olduğunu incelediğimizde, Merter Metrobüs İstasyonu, İstanbul'da İETT tarafından işletilen Metrobüslere hizmet veren ve 17 Eylül 2007'de hizmete giren metrobüs istasyonudur. İstasyon yol tarifi, Güngören'in Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi ile Zeytinburnu'nun Seyitnizam Mahallesi arasında üzerinde yer almaktadır. Bunun yanında istasyonun tam adresi şu şekildedir:

  • Abdurrahman Nafiz Gürman, D-100 Yanyolu, 34760 Merter Metro İstasyonu - Güngören/Güngören/İstanbul

Merter Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

Merter Metrobüs Durağının yakınından bazı toplu taşıma hatları geçmektedir. Bunları şöyle gösterebiliriz:

33B Eminönü

92B Yeni Mahalle Metro

92C Haznedar / Son Durak Yönü

76D Gümüşsuyu Peron / Peron (76d-76e-79t-145t) Yönü

97 15 Temmuz Mah. A.S.M. / Güneşli Meydan Yönü

H-9 İstanbul Havalimanı Garaj

31 Yenikapı Etkinlik Alanı

31E Kuyumcukent

71T Ataköy 9.-10.Kısım / Bakırköy Yönü

72T Yeşilköy

73 Harbiye

73F İstanbul Akvaryum

79Ş İbrahim Koçaslan Ortaokulu

82 Eminönü

85T Esenler Sanat Evi

Tren: MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK), MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Metro: M1A, M1B

Merter Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

İstasyondan M1A Merter Metro İstasyonu'na yaklaşık 100 metre yürüme mesafesindedir. Metro tabelalarını takip ederek istasyonlar arası aktarma yapabilirsiniz.

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Merter Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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