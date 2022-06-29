Merter Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Merter Metrobüs Durağı sıkça kullanılan bir metrobüs durağı olmasının yanı sıra bu metrobüs durağına ulaşım da oldukça rahattır. Marmaray, otobüs ve metroyla bu istasyona ulaşmanız mümkündür. Ayrıca Merter Metrobüs Durağından metroyla da rahatlıkla aktarma yapabilirsiniz. Bunun yanında birçok kişi Merter Metrobüs Durağından geçen hatları merak etmektedir. Buna göre Merter Metrobüs Durağından hangi hatlar geçer? Detayları hazırladık. Merter Metrobüs Durağına yol tarifi ile nasıl gidilir? Sorularının yanıtı…
Merter metrobüs Durağının nerede olduğunu incelediğimizde, Merter Metrobüs İstasyonu, İstanbul'da İETT tarafından işletilen Metrobüslere hizmet veren ve 17 Eylül 2007'de hizmete giren metrobüs istasyonudur. İstasyon yol tarifi, Güngören'in Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi ile Zeytinburnu'nun Seyitnizam Mahallesi arasında üzerinde yer almaktadır. Bunun yanında istasyonun tam adresi şu şekildedir:
Merter Metrobüs Durağının yakınından bazı toplu taşıma hatları geçmektedir. Bunları şöyle gösterebiliriz:
33B Eminönü
92B Yeni Mahalle Metro
92C Haznedar / Son Durak Yönü
76D Gümüşsuyu Peron / Peron (76d-76e-79t-145t) Yönü
97 15 Temmuz Mah. A.S.M. / Güneşli Meydan Yönü
H-9 İstanbul Havalimanı Garaj
31 Yenikapı Etkinlik Alanı
31E Kuyumcukent
71T Ataköy 9.-10.Kısım / Bakırköy Yönü
72T Yeşilköy
73 Harbiye
73F İstanbul Akvaryum
79Ş İbrahim Koçaslan Ortaokulu
82 Eminönü
85T Esenler Sanat Evi
Tren: MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK), MARMARAY (HALKALI - GEBZE)
Metro: M1A, M1B
İstasyondan M1A Merter Metro İstasyonu'na yaklaşık 100 metre yürüme mesafesindedir. Metro tabelalarını takip ederek istasyonlar arası aktarma yapabilirsiniz.