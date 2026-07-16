Merve Nur Yararlık boynundan vurularak katledilmişti! Acılı baba yeniden şikayetçi oldu: ‘Bana kazayla olduğunu söyleyip…’

'BİZE PARA YOLLADI'

Duruşmada söz alan ve daha önce sanık hakkında şikayetini geri çeken Merve Nur'un babası Osman Yararlık, yeniden şikayetçi olduğunu belirterek, "Benim kızım öldükten sonra diğer çocuklarımın da psikolojisi bozuldu. Sınavlara hazırlanan küçük çocuklarım bu olaydan olumsuz etkilendi. Karşı taraf, aracılar üzerinden bize 1 milyon TL civarında para yolladı. Zaten taziyeyle ilgilendiğimiz için o süreçte verilen para masraflara gitti. İsterlerse gönderilen parayı geri veririz. Bana başta olayın kazayla olduğu söylendi ama ben olayın kasıtlı olduğunu ve kazayla olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden şikayetçiyim" dedi.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Duruşma, daha önce akıl sağlının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen sanık Bülent Arpacı hakkında hazırlanacak raporun beklenmesi için 29 Eylül'e ertelendi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör