Meryem Suresi 25-27. ayetler, Allah'ın rahmet ve merhametinin bir yansımasıdır. Bu ayetler, insanlara zorluklar karşısında sabretmeyi, Allah'a güvenmeyi ve O'nun yardımına inanmayı öğütler. Aynı zamanda, Hz. İsa'nın doğumunun mucizevi bir olay olduğunu ve Hz. Meryem'in Allah katındaki özel yerini de vurgular. Meryem Suresi 25-26-27. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı sayesinde iman edenler için sabrın, tevekkülün ve Allah'a olan güvenin önemini bir kez daha anlayabiliriz.

Meryem Suresi 25-26-27. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi 25-26-27. Ayet Okunuşu

25. Ayet: Ve hüzzı ileyki bi ciz'ın nahleti tüsakıt aleykirutaben ceniyya

26. Ayet: Fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinneminel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya

27. Ayet: Fe etet bihı kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci'ti şey'en feryya

Meryem Suresi 25-26-27. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

25. Ayet: "Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün."

26. Ayet: "Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, "Şüphesiz ben Rahmân'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım" de.

27. Ayet: Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: "Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın!"