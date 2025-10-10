Mesai arkadaşının boğazını kesti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, belediyede temizlik işlerinde çalışan Nurullah Güzel ve Gökhan Mutlu, Mehmet Özkaynak'ın kullandığı çöp toplama aracıyla kırsal mahallelere doğru yola çıktı. Ancak yolda şoför Mehmet Özkaynak ve Gökhan Mutlu arasında tartışma çıktı. Sülek- Hacıisali Mahallesi arasındaki yolda çöp almak için durduklarında, Nurullah Güzel, konteyneri yanaştırmak için araçtan indi.

Bu sırada büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Gökhan Mutlu, Mehmet Özkaynak'ı boynundan bıçaklayıp kaçtı. Güzel'in ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahdamarı kesilen Özkaynak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Özkaynak'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma kaçan cinayet zanlısı Gökhan Mutlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.