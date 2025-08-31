Mesai arkadaşları gözyaşlarıyla uğurlandı

Kaza, önceki gün Adıyaman'dan Diyarbakır'ın Eğil ilçesine gezi amacıyla yola çıkan ve çoğunluğu sağlık çalışanlarından oluşan kafileyi taşıyan M.G. yönetimindeki minibüsün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmesiyle meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede sağlık çalışanları Meryem Ege ve Gülşen Ayğün'ün hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden iki sağlık çalışanının cenazeleri otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İşlemlerin ardından Meryem Ege'nin cenazesi Kahta Devlet Hastanesi morguna, Gülşen Ayğün'ün cenazesi ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze törenine İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, hastane personeli, sağlık çalışanları ve yakınları katıldı. Sağlık camiası, mesai arkadaşlarını son yolculuklarında yalnız bırakmadı. Gülşen Ayğün'ün cenazesi sabah saatlerinde ailesi tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere götürüldü.