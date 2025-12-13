Meslek liselerine fabrika simülasyonu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik eğitimde Sanayi 4.0'a uyumlu yeni bir dönemi başlattı. Bakanlık, dijital ikiz teknolojilerini eğitim süreçlerine entegre ederek meslek liselerinde fabrika simülasyonu dönemini hayata geçirdi. Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Samsun'da; Motorlu Araçlar Teknolojisi, Elektrik- Elektronik Teknolojisi ile Makine ve Tasarım Teknolojisi alanlarında eğitim veren 10 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde dijital ikiz dönüşümü başlatıldı. Projenin ilk uygulaması İstanbul Üsküdar'daki Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamlandı. Dijital İkiz Atölyeleri Projesi'nin tanıtımı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Dijital ikiz sistemi; CNC, elektrik-elektronik, mekatronik ve motor teknolojileri gibi alanlarda gerçek fizik kurallarına uygun biçimde çalışıyor. Pilot uygulamalarda öğrencilerin klasik uygulama düzeninde aylar süren beceri kazanımlarına haftalar içinde ulaşabildiği gözlemlendi. Uygulamalı eğitim maliyetlerini yaklaşık 200 kat azaltan sistemle her öğrenci bireysel uygulama yapabiliyor.

DİJİTAL İKİZ NEDİR?

Dijital ikiz, bir makine, atölye ya da üretim hattının bire bir dijital kopyası. Gerçek ortamda yapılan işlemler, dijital ortamda güvenli ve kontrollü şekilde uygulanıyor. Öğrenciler hata yapma riski olmadan uygulama yapabiliyor, aynı işlemi defalarca tekrar edebiliyor. Sistem, yapılan tüm adımları kaydederek öğretmenlerin öğrencilerin gelişimini takip etmesini sağlıyor.