Mesut Özil'den FIFA ve UEFA’ya KKTC çağrısı: "Ambargolar kalksın"

Eski futbolcu Mesut Özil, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliğine (UEFA) "KKTC'li sporculara uygulanan ambargo kaldırılmalı" çağrısında bulundu. Özil, KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki kabulde Tatar, egemen eşitliğe dayalı, iki devletli çözüm politikasının hayata geçmesi için verdikleri mücadeleyi anlattı.

Tatar, Kıbrıslı Türk sporcuların başarılı olmalarına rağmen ambargo ve izolasyonlar nedeniyle büyük haksızlığa uğradıklarını vurgulayarak, bunun bir an önce sona ermesi gerektiğini söyledi. Tatar, Özil'e Kıbrıs meselesi konusunda bilgi vererek, ortaya koyduğu 2 devletli çözüm siyasetini Türkiye ile birlikte yürüttüklerini kaydetti. Eski futbolcu Özil de Tatar'ın Kıbrıs'ta 2 devletli çözüm formülüne destek vererek, Kıbrıslı Türk sporcuların başarılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de açacağı spor akademisinin ileride bir benzerinin KKTC'de de kurulabileceğine dikkati çeken Özil, Kıbrıslı Türklere uygulanan spor ambargolarının anlamsız olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "KKTC'li sporculara uygulanan ambargo kalkmalı. Kıbrıslı Türk sporcuların başarıları göz ardı edilmemeli. KKTC'li gençlere destek olunmalı. Bu aşılması gereken önemli bir adımdır. FIFA ve UEFA gibi uluslararası spor kuruluşları bu konuda adım atmalıdır." Kabulde Özil, İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler'i telefonla arayarak, onun selamlarını Tatar'a iletti.