Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yurt genelinde hava sıcaklığı düşüyor: Sağanak yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleriyle vatandaşları uyardı. Yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı açıklandı.
İŞTE YAĞIŞLARIN ETKİLİ OLACAĞI BÖLGELER
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri, Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK 5 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR
Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de sağanak yağış etkili olurken bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 5 derece birden düşecek.
TEBDİR ÇAĞRISI YAPILDI
Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya'nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, olumsuzluklara karşı tedbir çağrısında bulundu.
MGM'DEN 7 İL İÇİN SARI KODLU SAĞANAK UYARISI YAPILDI
'Sarı Kodlu' uyarı yapılan iller; Sakarya, Bartın, Bolu, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Zonguldak oldu.