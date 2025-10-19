Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yurt genelinde hava sıcaklığı düşüyor: Sağanak yağışlar etkili olacak
Giriş Tarihi: 19.10.2025 19:34 Son Güncelleme: 19.10.2025 19:35

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yurt genelinde hava sıcaklığı düşüyor: Sağanak yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son tahmin raporunu paylaştı. Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı verilirken, sıcaklıkların daha da düşeceği açıklandı. İşte yağışların etkili olacağı o iller.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleriyle vatandaşları uyardı. Yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı açıklandı.

İŞTE YAĞIŞLARIN ETKİLİ OLACAĞI BÖLGELER

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri, Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya'nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK 5 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR

Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de sağanak yağış etkili olurken bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 5 derece birden düşecek.

TEBDİR ÇAĞRISI YAPILDI

Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya'nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, olumsuzluklara karşı tedbir çağrısında bulundu.

MGM'DEN 7 İL İÇİN SARI KODLU SAĞANAK UYARISI YAPILDI

'Sarı Kodlu' uyarı yapılan iller; Sakarya, Bartın, Bolu, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Zonguldak oldu.

