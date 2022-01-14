Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji saat verip uyardı, şiddetli kar yağışı geliyor! 11 ile turuncu, 8 ile sarı kodlu uyarı
Giriş Tarihi: 14.1.2022 21:34 Son Güncelleme: 14.1.2022 21:49

Meteoroloji saat verip uyardı, şiddetli kar yağışı geliyor! 11 ile turuncu, 8 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji saat verip uyardı, şiddetli kar yağışı geliyor! 11 ile turuncu, 8 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu ve Batı Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Don ve buzlanmanın görülebileceği bölgelerde yola çıkacak olan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi. Toplam 19 ile kar ve çığ uyarısı yapıldı. Ayrıca Meteoroloji'nin uyarı haritasında 11 ile turuncu, 8 ile de sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.

CUMARTESİ AKŞAMI ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayıp, cumartesi akşam saatlerinden yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışının 16 Ocak'ta etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SÜRÜCÜLER BUZLANMA VE DON OLAYINA KARŞI UYARILDI

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

FIRTINA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI UYARI YAPILDI

Doğu Karadeniz'deki yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerini kara bırakması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışının pazartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Buzlanma ve don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Tunceli'ye de çığ uyarısı yapıldı.

11 İLE TURUNCU, 8 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin uyarı haritasında ise; Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop, Zonguldak, Bartın, Düzce, Hakkari, Trabzon ve Van'a turuncu kodlu uyarı verildi. Bitlis, Tunceli, Bingöl, Bolu, Ordu, Samsun, Şırnak ve Karabük için de sarı kodlu uyarı verildi.

EGE VE AKDENİZ İÇİN ZİRAİ DON UYARISI

Öte yandan tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinde yarın günün ilk saatlerinden, 17 Ocak sabahına kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yükseklerde ise kuvvetli zirai don bekleniyor.

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Meteoroloji saat verip uyardı, şiddetli kar yağışı geliyor! 11 ile turuncu, 8 ile sarı kodlu uyarı
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