Meteoroloji saat verip uyardı, şiddetli kar yağışı geliyor! 11 ile turuncu, 8 ile sarı kodlu uyarı

FIRTINA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI UYARI YAPILDI

Doğu Karadeniz'deki yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerini kara bırakması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışının pazartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Buzlanma ve don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Tunceli'ye de çığ uyarısı yapıldı.