Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı yaptı! İstanbul’da sağanak yağış devam edecek mi? O saate dikkat!

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK? UZMANLAR AÇIKLADI!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak vatandaşları uyardı.

Çelik, hafta sonu yurdun kuzeybatı bölgelerinde yağış beklendiğini yarın için kuvvetli olmamakla birlikte Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanakların etkili olacağını bildirdi.

Pazar günü ilk saatlerden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağış geçişleri görüleceğini belirten Çelik, "Pazar günkü yağışlar biraz daha orta kuvvetli hatta yer yer Batı Karadeniz kıyı kesimi başta olmak üzere kuvvetli yağışları göreceğiz." dedi. Çelik, pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın kuzey ve iç bölgelerde, salı ve çarşamba günlerinde ise ülkenin tamamında hakim olacağını söyledi.