Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı yaptı! İstanbul’da sağanak yağış devam edecek mi? O saate dikkat!

SON DAKİKA… Ekim ayının bitmesine sayılı günler kala, hava sıcaklıklarındaki düşüş kendini iyice hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise hava durumu tahminleriyle ilgili son dakika uyarısı yaptı. Yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı açıklandı.
MARMARA, EGE VE KARADENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI
Marmara, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyı kesimleri ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK? UZMANLAR AÇIKLADI!
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak vatandaşları uyardı.
Çelik, hafta sonu yurdun kuzeybatı bölgelerinde yağış beklendiğini yarın için kuvvetli olmamakla birlikte Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanakların etkili olacağını bildirdi.
Pazar günü ilk saatlerden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağış geçişleri görüleceğini belirten Çelik, "Pazar günkü yağışlar biraz daha orta kuvvetli hatta yer yer Batı Karadeniz kıyı kesimi başta olmak üzere kuvvetli yağışları göreceğiz." dedi. Çelik, pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın kuzey ve iç bölgelerde, salı ve çarşamba günlerinde ise ülkenin tamamında hakim olacağını söyledi.
BURSA İÇİN SEVİNDİREN HABER!
Pazar günü için özellikle Marmara'nın, güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar da görüleceğini kaydeden Çelik, Bursa'da pazar günü için orta kuvvetli ve bölgesel olarak da kuvvetli yağışların etkili olacağını ifade etti.
Çelik, Bursa'ya 15-20 kilogramlık yağışın düşeceğini fakat bu yağışların tek seferde su sorununa çözüm olmayacağını belirterek, barajları doldurabilecek seviyede olmayacağını bildirdi.
İzmir'de ise hafta sonu gök gürültülü sağanak beklendiğini aktaran Çelik, en yüksek sıcaklıkların 23 ila 25 derece bandında seyredeceğini kaydetti.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? O SAATE DİKKAT!
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanakların orta kuvvette beklendiğini aktaran Çelik, "Pazar günü öğle saatlerine kadar bu yağış etkili olacak. Pazar günü öğle saatlerinden sonra İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Pazartesi günü ise çoğunlukla çok bulutlu bir hava göreceğiz. İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 18 ila 20 derece bandında seyredecek." diye konuştu.