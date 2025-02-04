Meteoroloji uyardı, Bölge Trafik harekete geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Düzce için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarının ardından yollarda olumsuzluk yaşanmaması için Bölge Trafik ekipleri kış lastiği denetimlerine başladı. Düzce gişeler ve Bolu Dağı girişinde kar yağışı öncesinde yapılan kış lastiği denetimlerinde kış lastiği takması zorunlu olan, hafif ticari araç, kamyonet, kamyon, tır ve otobüslerde lastik kontrolü yapıldı. 311 aracın denetlendiği uygulamada tüm araçların kış lastiği takması dikkat çekti. Ekipler yağış sonrasında herhangi bir sorun yaşanmaması için denetimlerini sürdürecek.