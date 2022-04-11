Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı, Bolu'da etkisini göstermeye başladı.
4 NOKTADA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Sabah saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.
GÖRÜŞ MESAFESİ 25 METREYE KADAR DÜŞTÜ
Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
Gece etkisinin artırması beklenen kar yağışına karşı karayolları ekipleri hazır bekliyor.
Meteoroloji uyarmıştı! Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı | Video