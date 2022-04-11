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Giriş Tarihi: 11.4.2022 19:25 Son Güncelleme: 11.4.2022 19:32

Meteoroloji uyarmıştı! Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

AA
Meteoroloji uyarmıştı! Bolu Dağı’nda kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı, Bolu'da etkisini göstermeye başladı.

4 NOKTADA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Sabah saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ 25 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Gece etkisinin artırması beklenen kar yağışına karşı karayolları ekipleri hazır bekliyor.

Meteoroloji uyarmıştı! Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı | Video

SÜRÜCÜLERE ÖNEMLİ UYARI

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sis nedeniyle dikkatli seyretmelerini, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

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Meteoroloji uyarmıştı! Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
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