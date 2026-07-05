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Giriş Tarihi: 5.07.2026 18:57 Son Güncelleme: 5.07.2026 19:17

Meteoroloji uyarmıştı: Kağızman’da sel

Meteoroloji'nin yaptığı kuvvetli sağanak ve sel uyarısı Kars'ta etkisini gösterdi. Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünde etkili olan şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu.

İHA
Meteoroloji uyarmıştı: Kağızman’da sel
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Kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle köy içerisinden geçen dere ve su kanalları taştı. Taşkın suları cadde ve sokakları çamurla kaplarken, bazı yollar ulaşıma kapandı. Sel sularının taşıdığı taş, toprak ve molozlar ulaşımı güçleştirirken, köyde günlük yaşam da olumsuz etkilendi.

Yağışın ardından vatandaşlar, evlerinin avlularına ve bahçelerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Köy yollarında biriken çamur ve taşların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Meteoroloji uyarmıştı: Kağızman'da sel


Selden bazı tarım arazileri ile bahçelerde zarar meydana gelirken, Meteoroloji bölgede yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca vatandaşlardan dere yatakları, taşkın riski bulunan alanlar ve su baskınlarının yaşanabileceği noktalarda uzak durmaları istendi.

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#KARS #METEOROLOJİ

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Meteoroloji uyarmıştı: Kağızman’da sel
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