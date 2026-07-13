Meteoroloji’den çifte uyarı

Önümüzdeki günlerde gök gürültülü sağanak yağışların yurdun özellikle kuzey ve kuzeydoğu şeridinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı sistemin merkez üssü konumundaki Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin başta olmak üzere sahil şeridi boyunca kuvvetli sağanak geçişleri görülecek. Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ayrıca özellikle İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yaşayan vatandaşların ani gök gürültülü yağışlara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer alan Kars ve Ardahan ile Akdeniz Bölgesi'nde lokal olarak Mersin çevresi de yer yer yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor. Meteoroloji son dakika verilerine göre yalnızca sıcaklık değil rüzgar da gün içinde etkisini gösterecek. Batıdan gelen kuvvetli rüzgarın öğle ve öğleden sonra saatlerinde saatte 30 ila 40 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin edilirken, gece saatlerinde rüzgarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

GÜNEY VE BATI KAVRULACAK

Başta Antalya olmak üzere batı kentleri 43 dereceyi bulan kavurucu sıcaklarla adeta nefes alamayacak. Aydın'da ise hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükselecek.