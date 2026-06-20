Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Bir yanda 42 derecelik kavurucu sıcaklar, diğer yanda şiddetli sağanak ve toz taşınımı!

Meteoroloji'nin yayımladığı son hava durumu tahmin haritaları, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde tam anlamıyla iki farklı iklimin etkisi altına gireceğini gösteriyor. Bir yanda termometrelerin 42 dereceyi bulacağı kavurucu çöl sıcakları vatandaşları bunaltmaya hazırlanırken, diğer yanda aniden bastıracak şiddetli sağanak, fırtına ve toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Özellikle dışarıda plan yapacak olanların bu ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.
ÇÖL SICAKLARI KAPIDA: TERMOMETRELER 42 DERECEYİ GÖRECEK!
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayanlar için son derece bunaltıcı bir sıcak hava dalgası alarmı verilmiş durumda. Bölge genelinde günlerce güneşli ve kavurucu bir hava hakimiyetini sürdürecek. Özellikle hafta ortasında sıcaklıkların zirveye ulaşarak tam 42 dereceyi görmesi bekleniyor. Bu aşırı sıcakların ilerleyen günlerde bir nebze kırılarak 38 derece bandına doğru gerileyeceği tahmin edilse de, uzmanlar günün en sıcak saatlerinde güneş altında kalınmaması konusunda uyarıyor.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin üç büyük metropolünde önümüzdeki günlerde birbirinden tamamen farklı hava olayları yaşanacak; İstanbullular genel olarak parçalı bulutlu ve 27-29 derece bandında seyreden ılık günlerin tadını çıkarırken, sadece Cumartesi günü kentin batı yakasında etkili olacak kuzeyli serin rüzgarlara dikkat etmeli. Öte yandan sıcaklıkların hafta ortasına doğru 31 dereceye kadar tırmanacağı İzmir'de hafta sonu planı yapanlar için kritik bir fırtına uyarısı bulunuyor; özellikle Cumartesi sabah ve öğle saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında saatte 50 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlar günlük yaşamı ve deniz ulaşımını olumsuz etkileyebilir. Başkent Ankara'da ise termometreler 28-29 dereceleri gösterse de, Cumartesi öğle saatlerinde aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışa karşı dışarı çıkacakların şemsiyelerini mutlaka yanlarında bulundurması gerekiyor; neyse ki bu yağışlı sistem pazar gününden itibaren başkenti terk ederek yerini güneşli, sakin ve parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacak.
ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN: O BÖLGELER İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI GELDİ!
Türkiye'nin batı kıyılarında yer alan Marmara, Ege ve Akdeniz sahilleri bol güneşli günlerin tadını çıkarırken, yurdun iç ve doğu kesimlerinde tamamen farklı bir tablo hakim olacak. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaygın ve aralıklı olarak gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Hava olaylarının en şiddetli yaşanacağı ve sel tehlikesi barındıran İç Ege'nin güneyi, Göller Yöresi ve Antalya'nın iç kesimleri için resmi "Kuvvetli Yağış" uyarısı yapıldı. Bu yağışlı sistemin ilerleyen süreçte yavaş yavaş yurdun doğusuna doğru çekilerek ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
ÇAMUR YAĞIŞINA DİKKAT: FIRTINA VE TOZ TAŞINIMI BAŞLIYOR!
Meteorolojik hareketlilik sadece aşırı sıcaklık ve şiddetli yağışla sınırlı kalmıyor; rüzgar da yurdun çeşitli bölgelerinde hayatı zorlaştıracak güce ulaşıyor. Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden saatte 30 ile 50 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlar deniz ve kara ulaşımında aksamalara neden olabilir. Aynı saatlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise durum çok daha sert; güneybatı yönünden saatte 40 ile 60 kilometre hızla esecek fırtınayla birlikte bölgeyi saracak bir "Toz Taşınımı" tehlikesi bulunuyor. Yağışla birleştiğinde çamur yağması şeklinde görülebilecek bu sistemin, akşam saatlerine doğru ülkeyi terk ederek yerini sakin bir havaya bırakması öngörülüyor.
YENİ HAFTADA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Yeni haftanın ilk günlerinden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede artmaya devam edecek; özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometreler 42 dereceyi bularak yazın en sıcak ve kavurucu günlerini yaşatırken, Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında da bol güneşli ve sıcak bir hava dalgası hakimiyetini sürdürecek. İç kesimlerde ise hafta başı itibarıyla yağışlı sistem yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakırken, gök gürültülü sağanak yağışlar kademeli olarak yurdun doğusuna doğru çekilecek; hafta ortasına kadar başta Doğu Karadeniz sahil şeridi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu sınırları olmak üzere bu bölgelerde yerel olarak etkisini göstermeye devam edecek. Hafta sonuna doğru yaklaşıldığında ise yağış alan alanlar tamamen daralarak ülkeyi terk edecek ve Türkiye'nin neredeyse tamamı, Güneydoğu'da 42 dereceden 38 derecelere doğru hafif bir gerileme yaşansa da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak, açık ve güneşli günlerin etkisi altına girecek.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH SAATLERİ (06:00 - 12:00)
Cumartesi sabah saatlerinde yurdun hem batı hem de doğu kesimlerinde rüzgar hareketliliği dikkat çekmektedir. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden saatte 30-50 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlar beklenmektedir. Aynı zaman diliminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güneybatı yönünden saatte 40-60 km hızla esen kuvvetli rüzgarlarla birlikte "toz taşınımı" uyarısı bulunmaktadır. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batı ve güney kesimleri ile Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır. Yurdun geri kalan bölgelerinde ise az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakimdir.
ÖĞLE SAATLERİ (12:00 - 18:00)
Öğle saatlerine gelindiğinde batıdaki ve doğudaki kuvvetli rüzgar ile doğudaki toz taşınımı uyarıları aynı hız ve şiddette geçerliliğini korumaktadır. Bu saat aralığında gök gürültülü sağanak yağışların etki alanı genişleyerek Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun büyük bir bölümü, Karadeniz geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeyini de içine almaktadır. Haritada en çok dikkat çeken detay ise güneybatı kesimlerde; özellikle Göller Yöresi, İç Ege'nin güneyi ve Antalya'nın iç kesimlerini kapsayan bölgede yağışların şiddetini artırarak "Kuvvetli Yağış" şeklinde düşmesinin beklenmesidir.
AKŞAM SAATLERİ (18:00 - 24:00)
Akşam saatlerinden itibaren hava şartlarının ülke genelinde sakinleşmeye başladığı görülmektedir. Gün içinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve doğudaki toz taşınımı uyarıları haritadan kalkmıştır. Aynı şekilde güneybatı kesimlerdeki "Kuvvetli Yağış" uyarısı da etkisini yitirmiştir. Gök gürültülü sağanak yağışlar yurdun büyük bir bölümünü terk ederek yalnızca iki ana merkeze daralmıştır: İç Ege ile Göller Yöresi civarı ve Orta ile Doğu Karadeniz sahil şeridi. Diğer bölgelerde hava parçalı ve az bulutludur.
GECE SAATLERİ (00:00 - 06:00)
Pazar gününün ilk saatlerinde ülke genelinde yağışlı ve rüzgarlı sistemler etkisini neredeyse tamamen kaybetmiştir. Türkiye genelinde gece saatlerinde az bulutlu, açık ve sakin bir hava hakimdir. Sadece Orta Karadeniz kıyılarında, Samsun ve çevresini kapsayan çok dar bir alanda kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişi varlığını sürdürmektedir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYINLADI!
20 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ
Haritaya göre haftasonunun ilk gününde Türkiye'nin batı kesimlerinde (Marmara ve Ege kıyıları) genellikle parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakimdir. Ancak İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yaygın olarak gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise güneşli ve oldukça sıcak bir hava etkili olup, sıcaklıklar 39 dereceye kadar ulaşmaktadır.
21 HAZİRAN 2026 PAZAR
Pazar günü de batı bölgelerinde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürmektedir. Gök gürültülü sağanak yağışlar İç Anadolu'nun büyük bir bölümünde, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkisini göstermeye devam etmektedir. Güneydoğu Anadolu'da kavurucu sıcaklar ve güneşli hava durumu değişmeden devam etmekte, sıcaklıklar yine 38 derece civarında seyretmektedir.
22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ
Yeni haftanın ilk gününde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde güneşli ve açık hava varlığını korurken, sıcaklıkların batı kıyılarında artmaya devam ettiği görülmektedir. İç Anadolu'nun batısında yağışlar yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakırken, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki gök gürültülü sağanak yağış geçişleri sürmektedir. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar daha da yükselerek 40 dereceleri bulmaktadır.
23 HAZİRAN 2026 SALI
Salı günü yağışlı sistemin yavaş yavaş ülkenin doğusuna doğru çekildiği gözlemlenmektedir; İç Anadolu'nun büyük bir kısmında hava açmış ve parçalı bulutlu/güneşli bir duruma dönmüştür. Gök gürültülü sağanak yağışlar artık daha çok Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun geneline sıkışmış durumdadır. Bu günün en dikkat çekici detayı ise Güneydoğu Anadolu'daki aşırı sıcaklardır; bölgedeki sıcaklık değerleri 42 dereceye kadar çıkarak haftanın en yüksek seviyelerini görmektedir.
24 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA
Çarşamba gününe gelindiğinde Türkiye genelinde havanın büyük ölçüde açtığı ve güneşli/parçalı bulutlu günlerin ülke geneline yayıldığı görülmektedir. Yağışlar sadece Doğu Karadeniz'in sahil kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu sınırlarına kadar daralmıştır. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar halen mevsim normallerinin üzerinde sıcak olsa da, bir önceki günün zirve değerlerinden (42 derece) 38 derecelere doğru hafif bir gerileme yaşanmıştır.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz (K. Maraş ve Hatay hariç), İç Anadolu (Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç), Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden çamur yağışı, hava kalitesinde azalma gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kastamonu ve Bartın hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu