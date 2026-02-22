METEOROLOJİ’DEN SON DAKİKA UYARISI! 22-26 Şubat hava durumu! Kar ve sağanak fırtınası geliyor

22 Şubat Pazar sabahı saat 06:00 itibarıyla Marmara Bölgesi güne şiddetli sağanak yağışla başlıyor. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında etkili olacak yağışlara, hızı saatte 40 ile 60 kilometreye kadar çıkan sert rüzgarlar eşlik edecek.
PAZAR SABAHI MARMARA'DA FIRTINA VE SAĞANAK ALARMI
Sabah saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor. Sıcaklıklar İstanbul'da 10 derece, Bursa'da ise 7 derece civarında ölçülecek.
ÖĞLE SAATLERİNDE YAĞIŞ AKDENİZ VE İÇ ANADOLU'YA KAYIYOR
Pazar günü öğle saatlerinden (12:00 - 18:00) itibaren yağışlı sistem etkisini güney ve iç kesimlere kaydırıyor. Adana, Hatay ve Kahramanmaraş çevresinde "Kuvvetli Yağış" uyarısı verilirken, İç Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar yer yer karla karışık yağmura dönecek. Bu saatlerde Antalya'da termometreler 18 dereceyi gösterse de sağanak geçişleri bekleniyor.
DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ VE GÜNEY İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI
Hafta başında Doğu Anadolu'nun sarp bölgelerinde mevcut kar örtüsü nedeniyle "Çığ Tehlikesi" en üst seviyeye çıkıyor. Özellikle Erzurum ve Van çevresinde vatandaşların dikkatli olması istenirken, Güneydoğu hattında ise Suriye üzerinden gelen toz taşınımı hava kalitesini düşürecek. Gece saatlerinde Erzurum'da sıcaklıklar eksi 8 dereceye kadar gerileyerek dondurucu bir havaya neden olacak.
HAFTA ORTASINDA KIŞ GERİ DÖNÜYOR: KAR YAĞIŞI KAPIDA
24 Şubat Salı ve 25 Şubat Çarşamba günlerinden itibaren Türkiye genelinde sıcaklıklar bıçak gibi kesiliyor. Salı günü Ege üzerinden gelen yeni yağış dalgası, Çarşamba günü İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışına dönüşecek. Ankara'da sıcaklığın 3 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kentin beyaza bürünmesi bekleniyor. Kar yağışı Perşembe günü etkisini artırarak iç kesimlerdeki esaretini sürdürecek.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? MEGAKENTTE KRİTİK BEKLEYİŞ
İstanbul'a kar yağacak mı sorusunun yanıtı milyonlarca İstanbullu tarafından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haritalarına göre Pazar günü sağanak yağışla ıslanan megakentte, hafta ortasında sıcaklıklar gerileyecek. Çarşamba ve Perşembe günleri kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali öngörülüyor.
HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hafta boyunca etkili olacak soğuk hava dalgasıyla birlikte başta Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri ve Sivas olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında yoğun kar yağışı beklenirken; Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un yüksek kesimleri, Edirne, Kırklareli ve Sakarya hattında karla karışık yağmur ve kar geçişleri görülecek. Karadeniz'in iç kısımlarında yer alan Bolu, Karabük ve Kastamonu çevresinde kar kalınlığının artması öngörülürken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van ve Hakkari illerinde dondurucu soğuklarla birlikte şiddetli kar yağışı ve tipi etkili olacak. Sıcaklıkların gece saatlerinde iç kesimlerde eksi 5 derece, doğuda ise eksi 15 derece seviyelerine kadar düşmesi beklendiğinden, sürücülerin gizli buzlanmaya karşı dikkatli olması ve yüksek kesimlerdeki çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli davranması büyük önem arz ediyor.
KRİTİK UYARI!
FIRTINA: Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın hızı 60 kilometreye ulaşacak; çatı uçması ve ağaç devrilmelerine dikkat!
GİZLİ BUZLANMA: Çarşamba ve Perşembe geceleri İç Anadolu'da sıcaklıklar eksi 2 dereceye düşecek; sürücüler buzlanmaya karşı tedbir almalı.
TOZ TAŞINIMI: Güney illerimizde beklenen toz taşınımı nedeniyle maske kullanımı ve kapalı alan tercihi önerilir.
İL İL BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeybatısının karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Yalova çevreleriden yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin(Manisa hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AYDIN °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay, Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadenizde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Gaziantep ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu