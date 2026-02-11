METEOROLOJİ’DEN SON DAKİKA UYARISI! 5 günlük hava durumu raporu paylaşıldı! Kar ve sağanak kapıda: O günlere dikkat

Hava durumu bugün sorgusunu aratan milyonlarca vatandaş için kritik saatler başladı. 11 Şubat Çarşamba günü Türkiye'nin doğusu ve güneyi yağışlı sistemin etkisi altında. Özellikle Mardin, Batman, Siirt ve Hatay çevresinde "Kuvvetli Yağış" uyarısı verilirken; İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde yoğun pus ve sis etkili oluyor. Batı illerinde sıcaklıklar 10-14°C bandında seyrederken, doğu illerinde kış sert yüzünü göstermeye devam ediyor.
KAR NE ZAMAN YAĞACAK? HANGİ İLLERDE KAR VAR?
Kışın en çok merak edilen sorusu olan kar ne zaman yağacak sorusu, özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için yanıt buldu. MGM haritalarına göre; Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Hakkari çevresinde hafta ortasında yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte bu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı "turuncu kodlu" uyarılar yapılırken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi hayati risk taşıyor.
METEOROLOJİ SON DAKİKA UYARILARI: FIRTINA VE SAĞANAK!
Hafta ortasından itibaren Meteoroloji son dakika uyarıları peş peşe geldi. 12 Şubat Perşembe günü Ege Denizi üzerinden gelecek yeni sistemle birlikte İzmir, Aydın ve Muğla hattında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın hızının batı kıyılarında yer yer 60 km/saate ulaşacağı tahmin edilirken; ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ani su baskınlarına karşı vatandaşların teyakkuzda olması istendi.
HAVA SICAKLIKLARI NE ZAMAN ARTACAK? (PAZAR SÜRPRİZİ)
"Hava ne zaman ısınacak?" diyenler için müjdeli haber hafta sonundan geliyor. Hafta içi etkili olan yağışlı sistem Cumartesi gününden itibaren yurdu terk ediyor. 15 Şubat Pazar günü ise tam bir bahar havası yaşanacak. Sıcaklıkların Karadeniz kıyılarında (Samsun, Trabzon) 20-24°C seviyelerine kadar çıkması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de de termometreler 20 dereceyi zorlayarak kış ortasında güneşli bir mola verecek.
OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ? VALİLİKLERDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
Kar yağışının başladığı bölgelerde gözler okullar tatil mi sorusuna çevrildi. Özellikle 11-12 Şubat tarihlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yoğun kar yağışı ve tipi ihtimali, taşımalı eğitimde aksamalara yol açabilir. Henüz resmi bir tatil kararı olmasa da, yerel valiliklerin buzlanma ve ulaşım riskine karşı yapacağı açıklamalar bölgedeki öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.
MGM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ (11 - 15 ŞUBAT)
Meteoroloji'den gelen son 5 günlük hava durumu raporu, Türkiye'nin adeta iki farklı mevsimi bir arada yaşayacağını gösteriyor. Haftanın ilk yarısında (Çarşamba ve Perşembe) ülke genelini kapsayan yağışlı sistem; sağanak, gök gürültülü sağanak ve kar olarak kendini gösteriyor.
Cuma günü yağışların etki alanı daralırken, Cumartesi gününden itibaren batı bölgelerde hava açmaya başlıyor. 15 Şubat Pazar günü ise tüm yurtta güneşli ve mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcaklık artışı bekleniyor.
15 GÜNLÜK HAVA DURUMU: YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Planlarını uzun vadeli yapmak isteyen vatandaşların en çok arattığı 15 günlük hava durumu verilerine göre, Şubat ayının bu ikinci yarısı tam bir "hava sarkaçına" sahne olacak. 11-13 Şubat tarihleri arasında yurdu etkisi altına alan sağanak yağış ve Doğu Anadolu'daki kar fırtınası, hafta sonuna doğru etkisini kaybediyor. Tahmin haritalarına yansıyan verilere göre, önümüzdeki 5 günlük sürecin sonunda sıcaklıklar pik noktasına ulaşırken, 15 günlük projeksiyon bu ısınmanın geçici olabileceğini ve Şubat ayının son haftasında yeni bir soğuk hava dalgasının kapıyı çalabileceğini işaret ediyor. Özellikle Pazar günü görülecek olan 24 derecelik ekstrem sıcaklık artışı, önümüzdeki iki haftalık süreçte hava dengelerinin hızla değişeceğinin en büyük kanıtı.
81 İLİN TEK TEK HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğiden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kütahya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı