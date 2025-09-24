Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Hem sıcak hem sağanak bir arada: İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Rapora göre; yüksek sıcaklıkların yanı sıra yurdun bazı kesimlerinde de yağışların etkili olması bekleniyor.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER ŞU ŞEKİLDE:

25 Eylül Perşembe: Sinop, Trabzon, Rize

26 Eylül Cuma: İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya dahil olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor

27 Eylül Cumartesi: Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars