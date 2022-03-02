Meteoroloji’den yurdun bazı bölgelerine uyarı! Kuvvetli kar, sağanak ve fırtına bekleniyor

BAZI BÖLGELER RÜZGAR VE FIRTINADAN ETKİLENECEK

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın (50-70, yüksek kesimlerde 80 km/saat) beklendiği aktarıldı.

Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Açıklamada, ilgili bölgelerde yaşayanların ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, buzlanma, don, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.