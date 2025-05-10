Meteroloji 28 il için sarı kod verdi: İçişleri Bakanlığı vatandaşları tedbirli olmaya davet etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde birçok bölge için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, bugün İç Anadolu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu bölgelerde yağış anında yerel olarak kısa süreli fırtına görülebileceği belirtildi.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde ise yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in doğusunda, özellikle Giresun ile Kemalpaşa arasındaki kıyı şeridinde, rüzgarın batı ve kuzeybatı, doğusunda ise güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Öte yandan Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UYARILARDA BULUNDU

İçişleri Bakanlığı yaşanan bilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.