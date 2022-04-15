Metro saldırganın ifadesini bilirkişi çürüttü! “Bana tekme attılar” demişti...

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz'ın yargılandığı dava dosyasına bilirkişi raporu ulaştı.



METRODA TERÖR ESTİRİP GARİP SAVUNMALAR YAPTI

İstanbul'da 24 Kasım 2021 günü Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya yönelik elindeki bıçakla hakaret ve tehdit içerikli sözler söyleyip saldıran Emrah Yılmaz tutuklandı. Hakkında "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Yaralama", "Silahla tehdit", "Hakaret" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçlarından toplamda 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kendisine tekme atıldığını iddia ederek "Kadın olduğu için el kaldırmadım. Küfür de etmedim" savunması yaptı.