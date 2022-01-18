Metrobüs hattında seferler durdu! Yolcular yol ortasında indirildi

Bir süredir İETT otobüslerinde yaşanan arızalara bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü istikametinde seyir halinde bulunan ve içerisinde çok sayıda yolcunun da bulunduğu bir metrobüs, Bayrampaşa Maltepe Durağı'na vardığında arıza verdi.