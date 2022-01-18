Metrobüs hattında seferler durdu! Yolcular yol ortasında indirildi

Bir süredir İETT otobüslerinde yaşanan arızalara bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü istikametinde seyir halinde bulunan ve içerisinde çok sayıda yolcunun da bulunduğu bir metrobüs, Bayrampaşa Maltepe Durağı'na vardığında arıza verdi.
YOLCULAR YOL ORTASINDA İNDİRİLDİ
Yolcu trafiğinin en yoğun olduğu saatte ilerleyemeyen araç nedeniyle hem Beylikdüzü istikameti hem de Söğütlüçeşme istikameti dakikalarca trafiğe kapandı. Yolcular ve otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı otobüsler dakikalarca kilitlenen hat nedeniyle yolcuları yol ortasında indirince vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi.
20 DAKİKA KİLİTLİ KALDI
Yaklaşık 20 dakika kilitlenen hat, arızalanan aracın çekilmesiyle tekrar trafiği açıldı. Yaşanan problem nedeniyle yol ortasında indirilen yolculardan Ahmet Bıyık "İki durağın tam ortasında indirdiler bizi. Dakikalarca araç bekledik. Duraklar ana baba günü oldu. Şu manzara tamamıyla rezillik. Kaç yüz metre otobüsler arka arkaya dizilmiş. Bu mesai çıkış saatinde olacak iş değil" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.