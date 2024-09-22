Metrobüs kazaları seriye bağlandı

Mega kentin toplu ulaşım sisteminin ana omurgası ve vatandaşların da kabusu olan metrobüslerin kazasız günü yok. Metrobüslerin son yıllardaki ölümlü ve yaralamaları yüzlerce kazasına dün 2 tane daha eklendi. Avcılar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında yaşanan kazada 5 metrobüs yolcusu yaralandı.Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, dün saat 09.00 sıralarında İBB Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen metrobüse arkadan çarptı. Kazada savrulan 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan T.Y. ve M.A. hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu metrobüslerde büyük hasar meydana geldi. Bir süre tek şerit üzerinden sağlanan trafik, ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrasında normale döndü. Kazayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde M.H.G. isimli metrobüs şoförü gözaltına alındı.İkinci metrobüs kazası ise saat 17.22'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında gerçekleşti. Avcılar yönüne seyreden bir metrobüsün önünde ilerleyen diğer metrobüse arkadan çarpması soncu 3 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle köprüde yoğun trafik oluştu.