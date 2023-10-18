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Giriş Tarihi: 19.10.2023

Metrobüsler kaza yaptı duraklar doldu taştı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Metrobüsler kaza yaptı duraklar doldu taştı
İstanbullunun ulaşım çilesi her geçen gün katlanarak artıyor. Son zamanlarda sıklıkla meydana gelen metrobüs kazalarına dün sabah bir yenisi daha eklendi. Avcılar- Söğütlüçeşme seferini yapan iki metrobüs, dün sabah saat 07.50 sıralarında Kadıköy Uzunçayır durağında çarpıştı. Kazada yaralanan üç kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza sonrasında, metrobüs seferleri tek şeritten verildi. Kazanın ardından uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, istasyonlarda da yolcu yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, hattın devamındaki metrobüs duraklarında uzun süre beklemek zorunda kaldı. 1 saat süren çalışmaların ardından seferler normale döndü.

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Metrobüsler kaza yaptı duraklar doldu taştı
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