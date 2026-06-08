Metrobüste yan bakma kavgası cinayetle bitmişti! O görüntüler ortaya çıktı! İşte Ferdi Aras’ın son anları

BABA VE OĞLU GÖZALTINDA

Ağır yaralandığı belirlenen Ferdi Aras sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi Aras hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı. Şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.