Haberler Yaşam Haberleri Metrobüste yan bakma kavgası cinayetle bitmişti! O görüntüler ortaya çıktı! İşte Ferdi Aras’ın son anları
Giriş Tarihi: 8.06.2026 19:05 Son Güncelleme: 8.06.2026 19:27

Metrobüste yan bakma kavgası cinayetle bitmişti! O görüntüler ortaya çıktı! İşte Ferdi Aras’ın son anları

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüste B.B., ve babası M.B. ile 22 yaşındaki Ferdi Aras arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Baba ve oğlu metrobüsten indikten sonra bir süre takip ettikleri Ferdi Aras’ı bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken baba ve oğlu gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olay anına dair görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde duraktaki kavga anları ve Ferdi Aras’ın son görüntüleri yer alıyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Metrobüste yan bakma kavgası cinayetle bitmişti! O görüntüler ortaya çıktı! İşte Ferdi Aras’ın son anları
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre B.B. ve beraber yolculuk yaptığı babası M.B. ile Ferdi Aras arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi A. metrobüsten indi.

TARTIŞMA DIŞARIDA DEVAM ETTİ

Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi A. arasında çıkan tartışma dışarıda tekrar başladı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ferdi Aras bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

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BABA VE OĞLU GÖZALTINDA

Ağır yaralandığı belirlenen Ferdi Aras sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi Aras hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı. Şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

NİŞANLISIYLA KAHVALTIYA GİDİYORMUŞ

Öte yandan olaya dair ortaya çıkan görüntülerde duraktaki kavga ve Aras'ın son anları yer alıyor. Ferdi Aras'ın nişanlı olduğu ve nişanlısıyla kahvaltı yapmak için yola çıktığı öne sürüldü.

#İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ

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Metrobüste yan bakma kavgası cinayetle bitmişti! O görüntüler ortaya çıktı! İşte Ferdi Aras’ın son anları
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