Metrobüste yan bakma kavgası cinayetle bitmişti! O görüntüler ortaya çıktı! İşte Ferdi Aras’ın son anları

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre B.B. ve beraber yolculuk yaptığı babası M.B. ile Ferdi Aras arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi A. metrobüsten indi.
TARTIŞMA DIŞARIDA DEVAM ETTİ
Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi A. arasında çıkan tartışma dışarıda tekrar başladı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ferdi Aras bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BABA VE OĞLU GÖZALTINDA
Ağır yaralandığı belirlenen Ferdi Aras sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi Aras hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı. Şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.
NİŞANLISIYLA KAHVALTIYA GİDİYORMUŞ
Öte yandan olaya dair ortaya çıkan görüntülerde duraktaki kavga ve Aras'ın son anları yer alıyor. Ferdi Aras'ın nişanlı olduğu ve nişanlısıyla kahvaltı yapmak için yola çıktığı öne sürüldü.