Haberler Yaşam Haberleri Metroda nefret skandalı! Başörtülülere “İmha Edilsinler” diyen kadına tutuklama talebi
Giriş Tarihi: 22.06.2026 12:31 Son Güncelleme: 22.06.2026 12:39

Metroda nefret skandalı! Başörtülülere “İmha Edilsinler” diyen kadına tutuklama talebi

Başörtülü bir kadına yönelik “İmha edilsinler” sözleriyle infial yaratan Hatice Öncel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Gözaltına alınan şüpheli “haklı kin düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçundan tutuklama sevk gidildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Metroda nefret skandalı! Başörtülülere İmha Edilsinler diyen kadına tutuklama talebi
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Kızını sınava götüren bir kadın, metroda karşılaştığı başörtülü kadına yönelik kullandığı nefret dolu ifadeler büyük tepki topladı. Çektiği videoda "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin." diyerek skandala imza attı.

GÖZALTINA ALINDI

Harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılarak şahsın kimlik tespitini gerçekleştirdi. Hatice Öncel olduğu tespit edilen şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Hatice Öncel 'in emniyetli işlemleri tamamlandı ardından İstanbul Adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından ise "haklı kin düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklamaya sevk edildi.

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#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Metroda nefret skandalı! Başörtülülere “İmha Edilsinler” diyen kadına tutuklama talebi
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