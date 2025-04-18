Haberler Yaşam Haberleri Metruk ev beşinci kez yandı! Çıkan yangın yandaki 2 katlı binaya sıçradı
Giriş Tarihi: 18.4.2025 12:26 Son Güncelleme: 18.4.2025 12:29

Metruk ev beşinci kez yandı! Çıkan yangın yandaki 2 katlı binaya sıçradı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da tek katlı metruk evde başlayan yangın yanındaki iki katlı binaya sıçradı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken metruk evin 5.kez yandığı bu defada alevlerin hemen yanındaki iki katlı binaya sıçrayarak tehlike yarattığı belirtildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Metruk ev beşinci kez yandı! Çıkan yangın yandaki 2 katlı binaya sıçradı

Yangın, saat 00.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Plevne Kahramanları Sokak'taki metruk evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirdi. Bu sırada yükselen alevler, yan tarafındaki iki katlı binanın üst katına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan evlere iki koldan müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülürken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Alevlerin sıçradığı binadaki daire, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

'BU BEŞİNCİ YANIŞI'

Annesinin evinin yandığını söyleyen Neşe Öncü, "Bildiğimiz içeri giriyorlar, ne yaptıklarını bilmiyoruz, uyuşturucu kullananlar. Annem evdeydi, saat 01.30 gibi bizi aradı 'ev yanıyor' dedi. Geldiğimizde çatı yanıyordu, bu beşinci yanışı zaten. İlk defa bu kadar kuvvetli oldu. Emniyete bildirdiğimiz halde hep yakıyorlar" dedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili incelemeye başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Metruk ev beşinci kez yandı! Çıkan yangın yandaki 2 katlı binaya sıçradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz