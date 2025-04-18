Metruk ev beşinci kez yandı! Çıkan yangın yandaki 2 katlı binaya sıçradı

Yangın, saat 00.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Plevne Kahramanları Sokak'taki metruk evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirdi. Bu sırada yükselen alevler, yan tarafındaki iki katlı binanın üst katına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan evlere iki koldan müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülürken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Alevlerin sıçradığı binadaki daire, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

'BU BEŞİNCİ YANIŞI'

Annesinin evinin yandığını söyleyen Neşe Öncü, "Bildiğimiz içeri giriyorlar, ne yaptıklarını bilmiyoruz, uyuşturucu kullananlar. Annem evdeydi, saat 01.30 gibi bizi aradı 'ev yanıyor' dedi. Geldiğimizde çatı yanıyordu, bu beşinci yanışı zaten. İlk defa bu kadar kuvvetli oldu. Emniyete bildirdiğimiz halde hep yakıyorlar" dedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili incelemeye başlattı.