MEVLİD KANDİLİ DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE | Mevlid Kandili okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte kandilde okunacak dua

Mevlid Kandili duası, milyonlarca Müslümanın gündeminde ilk sırada yer alıyor. 3 Eylül 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek olan Mevlid Kandili, İslam aleminin en kıymetli gecelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu anlamlı gecede eller semaya açılırken, bolca salavat getirmek, tövbe etmek ve dua etmek tavsiye ediliyor. Peki Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Mevlid Kandili duasının Arapça okunuşu ve Türkçe meali...
Mevlid Kandili, İslam alemi için büyük önem taşıyan mübarek gecelerden biridir. Bu geceye özel bir ibadet belirtilmemekle birlikte, tövbe etmek, dua etmek ve af dilemek tavsiye edilir.
Kur'an-ı Kerim okumak, kaza ve nafile namaz kılmak, zikir ve tesbihatla geceyi değerlendirmek de önerilen ibadetler arasındadır.
İşte Mevlid Kandili duası, namazı ve okunacak zikirler:
Elhamdülillahi Rabbil Alemin…
Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!
Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!
Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!
Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!
Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!
İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!
"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü'minler, siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56) ayetiyle de belirtildiği gibi salavat zikretmek bu anlamda oldukça tavsiye ediliyor. Mevlid Kandili'nde bol bol Resul-i Ekrem Efendimize salat-ü selam okunmalıdır:
Salavat-ı Şerif: Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed ile Sallallâhu aleyhi ve sellem.
MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUA, SURE VE ÇEKİLECEK ZİKİRLER
Salavat zikretmenin yanı sıra sık sık çekilecek zikirler şunlar olmalıdır:
Bunun dışında kandilin anlam ve önemini daha iyi idrak etmek amacıyla Hatm-i Enbiya da yapılabilir.
Hatm-i Enbiya şöyle yapılır:
Önce Euzü Besmele ile bir "Fatiha suresi" ve üç "İhlas" okunur.
Sevabı, başta Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) olmak üzere tüm peygamberlerin ayrıca evliyanın ve meşayih-ı kiramın, İslam büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.
Sonra:
1- 100 defa Salavat-ı Şerife Getirilir.
"Allâhümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."
2- 500 defa Hazreti Adem'in (a.s) şu duası okunur:
"Rabbena Zalemna enfüsena ve inlem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minelhasirin."
3- 100 defa yine Salavat-ı Şerife getirilir.
4- 500 defa Hazreti Eyyub (a.s)'ın şu duası okunur.
"Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimin."
5- 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.
6- 500 defa Hazreti Yunus (a.s) şu duası okunur.
"La İlahe illa ente Sübhaneke inni küntü minezzalimin."
7- Tekrar 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.
8- 500 defa "La havle ve la kuvete illa billâhil'aliyyil'azim."
9- 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.
Görüldüğü gibi, Hâtm-i Enbiya'da 500'er kere olmak üzere 4 dua okunmaktadır. Bu duaların 1. Hazreti Adem (a.s.)'in, 2. Hazreti Eyyüb (a.s.)'ın, 3. Hazreti Yunus (a.s.)'ın, 4. ise Peygamberimiz Resul-i Ekrem'in (s.a.v) duasıdır.
Bu tertibi bitirince Cenab-ı Allah dua ve niyazda bulunulur.