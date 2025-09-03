Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet ile Mevlit Kandili namazı kılınışı

Mevlid Kandili namazı, Peygamber Efendimiz'in doğumunun idrak edildiği bu mübarek gecede en çok merak edilen ibadetlerden biri. Milyonlarca Müslüman, bu geceyi sadece dua ve zikirle değil, özel kandil namazıyla değerlendirmek istiyor. Peki MMevlid Kandili namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir? İşte Mevlid Kandili namazı kılınışı.
İslam dininde kandil gecelerine özel farz kılınmış bir ibadet bulunmamaktadır. Ancak bu mübarek geceler, vakit namazlarının yanı sıra kaza ve nafile namazlarla değerlendirilmesi tavsiye edilen zamanlardır. Tesbih namazı ve teheccüd namazı kılmak da önerilen ibadetler arasındadır. Mevlid Kandili'nde yapılacak en güzel amellerden biri ise bolca dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunarak af dilemektedir.
Mevlid Kandili'nde kılınan tesbih namazı "Mevlid Kandili namazı" olarak adlandırılsa da bu namaz diğer kandillerde kılınan namazın aynısıdır. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) amcasına tavsiye buyurduğu bu namaz, Mevlid Kandili'nde de kılınmakta ve kılan kişiye bolca sevap kazandırmaktadır. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır.
Diyanet İşleri Başkanlığı, tesbih namazının 4 rekat kılınacağını belirtmektedir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).
Mevlid Kandili namazı (Tesbih namazı) dört rekât olup şöyle kılınır:
"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.
Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.
Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.
Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.
İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.
Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.