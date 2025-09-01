Mevlid Kandili ne zaman, nedir? 2025 Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili tarihi

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid Kandili, hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Müslümanlar için bu özel gün sadece Hz. Muhammed'in doğum gününü anma değil, aynı zamanda manevi bir arınma ve dua günü olarak büyük öneme sahiptir. Bu özel gecede yapılan ibadetlerin sevabı büyük olarak kabul edilir ve Peygamber Efendimiz'in öğütleri hatırlanır.

Doğum zamanı anlamına gelen Mevlid kelimesiyle karşılaşanan mevlid günü Veladet Kandili adıyla da anılmıştır.