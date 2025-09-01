Mevlid Kandili ne zaman, nedir? 2025 Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili tarihi

İslam dünyasında önemli günlerden biri olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak her yıl büyük bir coşkuyla idrak ediliyor. Müslümanlar, bu gün vesilesiyle namaz kılıyor, dualar okuyor ve çeşitli ibadetlerle manevi huzuru arıyor. Peki, 2025 yılında Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte detaylar ve kandil günü hakkında merak edilenler:
2025 yılında Mevlid Kandili, 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Bu kandil gevesi Müslümanlar tarafından özel ibadetlerle geçirilir ve dualar edilir.
Namaz ve dua: Kandil gecesinde nafile namaz kılmak ve dualar okumak tavsiye ediliyor.
Kur'an-ı Kerim okumak: Peygamber Efendimiz'i anmak için ayetler okunabilir.
Sadaka ve hayır işleri: İhtiyaç sahiplerine yardım etmek bu gecenin faziletlerinden biridir.
Zikir ve tesbih: Allah'ı anmak ve Peygamber Efendimizin sevgisini tazelemek için çeşitli zikirler çekilebilir.
Mevlid Kandili, hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Müslümanlar için bu özel gün sadece Hz. Muhammed'in doğum gününü anma değil, aynı zamanda manevi bir arınma ve dua günü olarak büyük öneme sahiptir. Bu özel gecede yapılan ibadetlerin sevabı büyük olarak kabul edilir ve Peygamber Efendimiz'in öğütleri hatırlanır.
Doğum zamanı anlamına gelen Mevlid kelimesiyle karşılaşanan mevlid günü Veladet Kandili adıyla da anılmıştır.