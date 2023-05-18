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Giriş Tarihi: 19.5.2023

Mevlide gitmek isteyen eşini öldürdü

Mevlit için babasının evine gitmek isteyen Burcu Cöddü’ye eşi Uğur Cöddü izin vermedi. Kadının akrabaları ile eşi arasında kavga çıktı. Uğur Cöddü tabancayla eşini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Mevlide gitmek isteyen eşini öldürdü
Adana'da 2 çocuk annesi Burcu Cöddü (31), mevlide katılmak için babasının evine gitmek istedi. U. C. (37) ise bir gün önce de babasında olduğu gerekçesiyle eşine izin vermedi. Burcu Cöddü'nün durumu anlattığı kardeşleri Süleyman ve Harun Şimşek ile babası Metin Şimşek, çiftin evinin önüne gelince, U. C. ile aralarında kavga çıktı. U. C. tabancayla rastgele ateş etmeye başladı.

'ÇOCUKLARIM SANA EMANET'
Mermilerin isabet etmesiyle ağır yaralanan Burcu Cöddü, ambulansla hastaneye kaldırılırken yanındaki yakınına "Çocuklarım sana emanet" dedi. Ameliyata alınan kadın kurtarılamadı. Olayda yaralanan kayınbiraderler Süleyman ve Harun Şimşek ile hala Müzeyyen Çırak tedavi altına alınırken, mahalleli tarafından darp edilen katil koca tutuklandı.

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Mevlide gitmek isteyen eşini öldürdü
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